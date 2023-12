Domínguez define detalles en Estudiantes previo a la final de Copa Argentina ante Defensa y Justicia

Estudiantes de la Plata trabajó hoy, en el Country de City Bell, de cara a la final de la Copa Argentina frente a Defensa y Justicia, que se jugará este miércoles, y el entrenador Eduardo Domínguez continúa atento a la evolución de algunos futbolistas para terminar de diagramar el once que saldrá a la cancha en el estadio de Lanús.

Benjamin Rollheiser, habitual titular en el equipo de Domínguez, volvió a entrenarse a la par del grupo luego de superar un cuadro de anginas y llegaría sin inconvenientes al partido del miércoles.

Hoy, una de las dudas pasa por la banda izquierda, donde el entrenador espera por Gastón Benedetti, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo hace 20 días, en el partido frente a Boca. En el caso de no llegar, Eros Mancuso será su reemplazante, como en el último partido del "Pincha" frente a Lanús por la Copa de la Liga.

Por otro lado, Domínguez también está atento a la evolución de Guido Carrillo, quien se está recuperando de un golpe en la zona lumbar, que también sufrió en el encuentro ante Boca.

El técnico podría inclinarse por Mauro Boselli en su lugar y preservar a Carrillo para el segundo tiempo.

También en ataque, Franco Zapiola llegaba con algunas molestias, pero el cuerpo técnico espera contar con él para el partido. En el caso de no estar disponible, el DT se inclinará por Javier Altamirano.

Con estas dudas, el once para enfrentar a Defensa sería: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero y Benedetti o Mancuso; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez y José Sosa; Benjamín Rollheiser, Guido Carrillo y Franco Zapiola o Javier Altamirano.

En el penúltimo entrenamiento programado antes del partido, el técnico no paró equipo y apuntó a tareas de definición.

El plantel volverá a entrenarse este martes por la tarde y luego quedará concentrado para el partido ante Defensa y Justicia, que se disputará el miércoles próximo en Lanús, desde las 21.10. (Télam)