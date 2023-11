Domínguez espera por Carrillo y descarta a Benedetti para recibir a Lanús

El DT de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, espera por el delantero Guido Carrillo para definir el equipo de cara al partido del lunes con Lanús, del que no será parte el defensor Gastón Benedetti por un esguince en el tobillo izquierdo sufrido ante Boca, el miércoles pasado.

Carrillo, que no pudo jugar en el segundo tiempo frente al "Xeneize", sufrió un truama lumbosacro con hematoma disecante del glúteo izquierdo. Hoy participó del entrenamiento junto a sus compañeros y la única parte que no realizó fue en el fútbol reducido para evitar choques que le provoquen una mayor molestia. Mañana será evaluado y se tomará la decisión si podrá jugar el lunes por la 14ta. y última fecha de la etapa regular de la Copa de la Liga, en la que Estudiantes buscará la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo.

Eros Mancuso será el reemplazante de Benedetti y en principio, la única duda es la presencia de Carrillo o Mauro Boselli.

Un probable equipo es el siguiente: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Zaid Romero y Eros Mancuso; Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y José Sosa; Benjamín Rollheiser, Guido Carrillo o Mauro Boselli y Franco Zapiola.

El encuentro del lunes ante Lanús a las 19:00 tendrá un condimento especial, ya que será el último que jueguen en La Plata, Andújar y Boselli, dos emblemas de Estudiantes, campeones de la Libertadores 2009.

El arquero y capitán está en la disyuntiva de dejar la actividad o jugar una temporada en la MLS y el goleador tiene la decisión del retiro definida. (Télam)