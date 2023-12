Domínguez se reúne con los dirigentes y el plantel volverá a entrenar el 4 de enero

El plantel de Estudiantes de La Plata terminó con los festejos por la obtención de la Copa Argentina, entró en período de vacaciones y comenzará la pretemporada el jueves 4 de enero en el predio de City Bell, al tiempo que el entrenador Eduardo Domínguez define con la secretaría de fútbol el armado de un plantel que tendrá modificaciones.

Las dos primeras bajas son las de Mariano Andújar y Mauro Boselli, y se buscarán reemplazos en ambas posiciones, mientras que los primeros temas a definir son los casos de jugadores cuyos vínculos vencen el próximo 31 de diciembre y los que vuelven de sus préstamos.

El arquero Daniel Sappa, que desde hace unos meses se entrena con la reserva, se quedará con el pase en su poder, mientras que deben resolverse los casos de Luciano Lollo y Ezequiel Muñoz cuyos vínculos caducan a fin de año. Por Lollo hay negociaciones para renovar y el caso de Muñoz está en estudio.

Después hay posibles sondeos por ventas de varios futbolistas pero si bien hay una necesidad de concretar una transferencia la idea es no desmantelar el plantel.

Lo más avanzado es lo de Benjamín Rollheiser con Benfica, de Portugal, situación que podría definirse la próxima semana y la dirigencia negocia una posibilidad de retenerlo seis meses.

Por otros jugadores que hay sondeos o charlas son Leonardo Godoy (River PLate es uno de los interesados pero hay chances del exterior), Santiago Núñez, que lo quieren desde México y por Zaid Romero, que lo siguen Palmeiras, de Brasil, y un club portugués. En principio las salidas no serían de más de dos jugadores.

En otro orden, jugadores con contratos vigentes que podrían salir a préstamo, porque en los últimos tiempos no tuvieron mucha participación, ni siquiera en las convocatorias son los casos de Deian Verón y Matías Godoy.

También se deben definir cuatro casos de jugadores que estuvieron a préstamo la pasada temporada: el mediocampista Bautista Kociubinski que jugó en Atlético Tucumán, Esteban Obregón (mediocampista izquierdo) y Ezequiel Naya (delantero) que jugaron en Nueva Chicago y el defensor Santiago Flores, que estuvo en Independiente Rivadavia.

En principio los cuatro serían observados por el cuerpo técnico en las primeras semanas de pretemporada.

(Télam)