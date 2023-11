Dos bajas en el seleccionado de Bolivia para partidos de eliminatorias

Los jugadores Jaume Cuellar y Danny Bejarano quedaron desafectados en las últimas horas del seleccionado de fútbol de Bolivia, que afrontará sendos compromisos de eliminatorias sudamericanas ante sus pares de Perú y Uruguay, por las fechas 5 y 6 de la clasificación camino al Mundial 2026.

De acuerdo a lo revelado por la Federación Boliviana (FBF), el delantero Cuellar (Barcelona B, España) quedó marginado, a raíz de un pedido efectuado por el propio jugador “por un inconveniente familiar”.

En tanto, Danny Bejarano (Nea Salamina Famagusta, Chipre) resultó desconvocado por un motivo, si se quiere, insólito. El mediocampista perdió su Documento Nacional de Identidad (DNI) y no pudo embarcarse hoy desde el Aeropuerto Internacional de Nicosia.

De esta manera, la lista brindada por el técnico brasileño Antonio Zago, de 54 años, quedará conformada por 25 jugadores.

Los elegidos por el entrenador paulista, que reemplazó al argentino Gustavo Costas, son los siguientes:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Rubén Cordano (Bolívar)

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Diego Bejarano (Bolívar), Jairo Quinteros (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Héctor Cuellar (Always Ready), Luis Haquín (Deportivo Cali, Colombia), Pablo Vaca (Always Ready), Roberto Fernández (FC Baltika, Rusia) y Denilson Durán (Blooming)

Mediocampistas: Gabriel Villamil (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Moisés Villarroel (Aguilas Doradas, Colombia), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Rodrigo Ramallo (Aurora), Jeyson Chura (The Strongest), Henry Vaca (Maccabi Bnei Reineh, Israel) y Jaime Arrascaita (The Strongest)

Delanteros: Marcelo Moreno Martins (Independiente del Valle, Ecuador), Jair Reinoso (Aurora), Bruno Miranda (Royal Pari) y Carmelo Algarañaz (Bolívar)

El seleccionado boliviano se medirá con su par de Perú el jueves 16, a las 17.00, en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la quinta jornada de la clasificación.

Por la sexta fecha, la 'Verde' se trasladará a Montevideo, donde jugará con la local Uruguay en el estadio Centenario, a partir de las 20.30 del martes 21.

(Télam)