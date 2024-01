Dos goles de Ponce para dejar en la punta al AEK Atenas

El argentino Ezequiel Ponce marcó hoy por duplicado y garantizó la victoria del AEK Atenas, el equipo que dirige el DT Matías Almeyda, sobre OFI Creta por 3 a 0, para saltar a la punta de la Superliga de fútbol de Grecia, al continuar la vigésima fecha.

El atacante rosarino, de 26 años, facturó a los 28 minutos del primer tiempo y a los 22 del segundo, respectivamente.

De esta manera, el exjugador de Newell's Old Boys, Roma de Italia y Elche de España, entre otros clubes, exhibe un momento de excepción en el torneo, pues venía de marcar tres goles en el triunfo 5-0 sobre Atromitos del pasado fin de semana.

En total, al cabo de 14 encuentros jugados, Ponce lleva anotados 6 tantos en la campaña.

AEK Atenas, que es el campeón vigente y es conducido por el bonaerense Almeyda (exDT de River Plate) desde mayo de 2022, recuperó el liderazgo y ahora manda con 45 puntos, por encima de PAOK Salónica y Panathinaikos, ambos con 44.

En el conjunto ateniense ingresó en la segunda etapa el delantero neuquino Sergio Araujo (ex Boca y Tigre), mientras que en OFI Creta se desempeñó el exvolante de Chacarita Juniors, Miguel Mellado.

En un adelanto del sábado, el atacante tandilense Juan Manuel García (ex Huracán y Unión de Santa Fe) señaló el gol del empate definitivo 2-2 del Volos como visitante de Panserraikos. (Télam)