DT Domínguez espera por la sanción de Romero para definir el equipo ante San Lorenzo

El plantel de Estudiantes de La Plata no tuvo descanso pese a las inclemencias del tiempo y se entrenó esta mañana en el Country Club de City Bell, donde el uruguayo Tiago Palacios cumplió su primera práctica bajo las órdenes del DT Eduardo Domínguez, que espera la sanción definitiva que recibirá Zaid Romero para definir el equipo que visitará el martes a San Lorenzo.

El Tribunal de Disciplina de AFA suspendió al defensor en forma provisional y el lunes se sabrá el castigo definitivo que podría ser de una o dos jornadas.

La tarjeta roja exhibida al exjugador de Villa Dálmine se dio en el compromiso de la tercera fecha con Racing (0-0). Una vez conocido el fallo, el entrenador definirá el once principal del 'Pincha'.

Domínguez anticipó en la conferencia de prensa del viernes que “hay que acostumbrarse a los cambios de nombres y de esquema debido a la cantidad de partidos que hay en poco tiempo”.

En ese sentido es altamente probable que el mendocino Fernando Zuqui, quien no jugó ante la 'Academia' y sumó minutos frente a Tigre, ocupe un lugar entre los titulares.

Quien está descartado para volver es el delantero Guido Carrillo, en plena etapa de recuperación de la lesión muscular que sufrió en la primera fecha de la Copa de la Liga. El atacante recién comenzará mañana a trotar y podría estar entre los citados en el partido con Newell's, programado para el lunes 19, en La Plata

Las tareas de este sábado no fueron intensas, debido al partido de anoche ante Tigre (2-0) y la gran cantidad de agua que cayó en la zona de City Bell, a lo que se sumó la falta de electricidad.

Estudiantes ya completó el tema refuerzos, y espera por la habilitación de Palacios, mientras que las otras caras nuevas como Eric Meza, Matías Mansilla, Enzo Pérez, Javier Correa y Edwuin Cetré vienen siendo parte del primer equipo.

(Télam)