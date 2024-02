DT Domínguez no dio pistas y definirá mañana el equipo para visitar a San Lorenzo

El plantel de Estudiantes se entrenó este domingo con intensidad, pero su técnico, Eduardo Domínguez, no dio pistas del equipo ni del esquema que utilizará el martes para visitar a San Lorenzo por la quinta fecha de la Copa de la Liga.

Por un lado, el entrenador todavía mantiene la incertidumbre de saber si podrá contar con Zaid Romero, quien fue suspendido provisionalmente y que ya cumplió una fecha. La sanción se conocerá mañana en horario vespertino.

Y por el otro lado no se descarta que el DT vuelva a rotar nombres, debido a la seguidilla de partidos y en base a su afirmación “estamos buscando el equipo”.

El técnico remarcó en varias oportunidades esa frase y la sostuvo con el argumento que perdió a varios titulares. Es que Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Jorge Rodríguez, Benjamín Rollheiser, Ezequiel Muñoz y Mauro Boselli fueron algunos de los que dejaron el plantel, al igual que los juveniles Gonzalo Piñeiro, Nicolás Palavecino y Deian Verón.

El equipo tuvo recambio con los arribos de Matías Mansilla (se sumó para la segunda fecha), Eric Meza, Enzo Pérez (titular siempre y en gran nivel), Javier Correa, el colombiano Edwuin Cetré (debutó en el segundo tiempo ante Tigre) y el uruguayo Tiago Palacios (el sábado pasado tuvo su primer entrenamiento), además de los regresos de sus préstamos de juveniles como Santiago Flores y Ezequiel Naya.

El comienzo fue positivo con triunfo en el debut de la Copa Argentina (3-0 a Argentino de Monte Maíz) y con 10 puntos sobre 12 en el certamen, para acomodarse en el tercer puesto de la zona B, detrás de Newell's y Godoy Cruz, que reúnen 12.

Además, el equipo no recibió goles todavía y solamente aguarda por la recuperación del atacante Guido Carrillo, afectado por una lesión muscular.

Domínguez uso hasta el momento dos esquemas: línea de cuatro (de 5 en algunos minutos de los partidos como en el final ante Unión en Santa Fe), tres medios, dos extremos y un punta. O bien se inclinó por variar el dibujo en el medio y jugar con dos delanteros (situación que repitió en la mayoría de los encuentros).

Ante San Lorenzo dependerá si puede contar o no con Romero (no hay que descartar la línea de cinco), se prevé la presencia de Fernando Zuqui en la mitad de la cancha y que se repita la dupla Méndez-Correa en el ataque.

Este lunes a las 18 será la última práctica y ahí Domínguez terminará de decidir el dibujo táctico y los 11 nombres para jugar ante el elenco de Rubén Darío Insúa, que aún no ganó en sus cuatro presentaciones de 2024, con dos empates y dos caídas. (Télam)