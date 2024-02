DT Gorosito aseguró que van a tener un "equipo más agresivo para enfrentar a Boca"

Néstor Gorosito, entrenador de Tigre, remarcó este domingo la conferencia de prensa que van a tratar de conformar "un equipo más agresivo y más fuerte para enfrentar a Boca", en el partido válido de la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional que se jugará mañana, desde las 19.45, en el estadio José Dellagiovanna.

"Seguramente habrá modificaciones, algunas por rendimiento y otras para aliviar cargas debido a la seguidilla de partidos", agregó 'Pipo' Gorosito, en charla con los medios partidarios del 'Matador'.

Tigre apenas sumó un punto en las dos primeras fechas y además no marcó goles, ya que igualó 0 a 0 con Sarmiento en el debut y cayó el pasado miércoles por 3 a 0 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

"El segundo tiempo contra Racing no jugamos a nada. Se jugó sin forma y sin idea, atacaban cinco y defendían cinco", agregó el entrenador de Tigre.

Sobre la conformación del actual plantel, con muchas incorporaciones, el DT recalcó que "desgraciadamente los jugadores se van a tener que ir conociendo durante los partidos. Muchos son nuevos y la mayoría vienen de no tener minutos en sus clubes".

Por último, Gorosito hizo una referencia puntual para los juveniles Ezequiel Forclaz y Matías Espíndola, de quienes dijo: "Los dos nos gustan mucho, si entrenan bien y lo hacen mejor que los demás en su puesto, tendrán un lugar en el once", apuntó. (Télam)