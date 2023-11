DT Herrón piensa en repetir equipo para jugar ante Godoy Cruz

El entrenador de Boca Juniors, Mariano Herrón, evalúa incluir el mismo equipo que viene de caer por 3 a 2 con Estudiantes de La Plata por una de las semifinales de la Copa Argentina para jugar en Mendoza este domingo ante Godoy Cruz por la última fecha del Grupo B de la Copa de la Liga.

Boca tiene la obligación de ganar ante los actuales líderes del grupo, con 22 unidades, para tener una mínima posibilidad (aún dependiendo de otros resultados) de clasificar a través de la tabla anual a la Copa Libertadores 2024.

De no haber novedades físicas de último momento, la alineación sería con Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi; Ezequiel Fernández, Guillermo "Pol" Fernández y Valentin Barco; Ezequiel Bullaude, Miguel Merentiel y Lucas Janson.

El resto de los concentrados son Javier García, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt, Nicolás Valentini, Bruno Valdez, Jabes Saralegui, Diego González, Aaron Anselmino, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Norberto Briasco y Luca Langoni.

Más allá de que el técnico no realizó hoy una práctica de fútbol, allegados al cuerpo técnico le comentaron a Télam que "es muy probable que el equipo que jugó el miércoles" sea el mismo que lo hará en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Las únicas posibles variantes, si las hay, serían las vueltas de Medina por Bullaude y Langoni por Janson.

El plantel practicará mañana en turno matutino en el predio de Ezeiza y luego viajará a las 14.30, en vuelo charter, rumbo a la ciudad cuyana.

La mala noticia de la jornada fue el fuerte traumatismo en el tobillo derecho que sufrió Darío Benedetto. Se trataría de una tendinitis y aunque los estudios médicos descartaron lesión ósea, al jugador le "costaba pisar" y está descartado para viajar a Mendoza.

El delantero se une a los lesionados Edinson Cavani y Frank Fabra, quienes ya estaban descartados para jugar ante el "Tomba".

En este encuentro habrá hinchas neutrales y las entradas están en venta desde hoy. Se adquieren a través de la página AllAcces. En total habrá 17 mil localidades para quienes acudan al estadio y no sean simpatizantes del 'Bodeguero'.

Boca jugará este domingo desde las 21.30 ante Godoy Cruz por la decimocuarta y última fecha del grupo B de la Copa de la Liga, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. (Télam)