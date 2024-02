DT Martino rescató el empate agónico con "una genialidad de Leo" Messi

Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador de Inter Miami, rescató “una genialidad de Leo” Messi para conseguir en el partido que concluyó en la madrugada de hoy un empate agónico (1-1) ante Los Angeles Galaxy, por la segunda jornada de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El técnico rosarino, de 61 años, elogió también "la personalidad del equipo para seguir buscando" en su visita a California.

De acuerdo a la óptica del exDT del seleccionado argentino, la franquicia del estado de la Florida “pudo haber entrado con un resultado adverso en el marcador durante el descanso del juego", dijo.

El ídolo de Newell’s, sin embargo, reconoció la personalidad del Inter Miami “para seguir buscando” y así hallar el empate en el minuto 92, a partir de “una genialidad de Leo”, cuando el ‘10’ de Las Garzas combinó con Jordi Alba y definió con un remate en el área chica.

Martino evitó pronunciarse respecto del rendimiento del árbitro italiano Gabriel Ciampi, cuestionado por la dirigencia de los Galaxy por su desempeño en el estadio Dignity Health Sports situado en la localidad de Carson. “Del árbitro no tengo mucho para decir”, sostuvo.

El entrenador adelantó que "la evaluación del estado físico de los jugadores se analizará después del próximo encuentro frente a Orlando City y antes de jugar con Nashville SC por la ConcaChampions", el miércoles 13 de marzo, cuando reciban al conjunto del estado de Tennessee en el renombrado Chase Stadium de Fort Lauderdale.

"De todas maneras hoy tuvimos una buena respuesta porque todo el equipo buscó el triunfo hasta el último minuto", resaltó el DT

Martino explicó –también- que el juvenil paraguayo Diego Gómez, de 20 años, "terminó acalambrado y estaba muy cansado" y por esa razón el exvolante de Libertad de Asunción tuvo que salir a los 39 minutos del complemento, por una molestia en el muslo de su pierna derecha.

"Corrió y trabajó mucho durante el encuentro, pero no tiene nada de gravedad", completó Martino.

Por su parte, el entrenador de Las Garzas adelantó que el mediocampista Federico Redondo, de 21 años y flamante incorporación para su equipo, "se encuentra bien", luego de sumar rodaje con el seleccionado argentino Sub 23 durante el Preolímpico de Venezuela.

Por último, Martino recalcó que el debut del ex Argentinos Juniors "podría tener una demora por una cuestión de papeles porque desde el punto de vista físico el jugador se encuentra muy bien", aseguró.

(Télam)