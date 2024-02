DT Mascherano afirmó que "con o sin VAR siempre el perjudicado es Argentina "

Javier Mascherano, DT del seleccionado argentino en el Preolímpico Sub '23, no ocultó su bronca por el polémico penal que dio paso al empate 2 a 2 ante la local Venezuela y afirmó que "con VAR o sin VAR, siempre el perjudicado es el mismo equipo".

El entrenador santafesino argumentó: "Miren las imágenes de lo que ha pasado en todos los partidos. Cada uno puede opinar lo que quiera. Pero la realidad es una, hemos pasado por todo: goles anulados y penales no cobrados", se quejó.

En partido correspondiente a la primera fecha del cuadrangular final del certamen que otorgará dos cupos para los Juegos Olímpicos París 2024, el representativo venezolano consiguió un agónico empate ante la Argentina, con un penal polémico sancionado por el árbitro ecuatoriano Augusto Aragón.

"Acá te excusás o seguís para adelante. Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar que es ser superior al rival como pasó hoy", dijo el DT

Para cerrar, Mascherano se refirió a las dificultades que se le presentarán, tras las expulsiones de Valentín Barco y Gonzalo Luján y algunas lesiones que vienen de arrastre, para formar el equipo de cara al choque del jueves ante Paraguay.

"Buscaremos poner el mejor once posible" afirmó el entrenador.

(Télam)