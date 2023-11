DT Monasterio asume la conducción en All Boys

El director técnico César Monasterio inició hoy su ciclo al frente del plantel profesional de All Boys, que regresó a los entrenamientos en el estadio Islas Malvinas del barrio de Floresta.

Luego de finalizar la competencia oficial en la temporada 2023 de la Primera Nacional, el conjunto albo interrumpió hoy la licencia otorgada y retornó a las tareas con 28 jugadores.

Estuvo presente el flamante entrenador, que reemplazará a Norberto Paparatto, quien se marchó a Almagro, donde continuará su carrera.

Monasterio, de 52 años y exDT de San Martín de San Juan, comandó la práctica acompañado por sus colaboradores Andrés Gaitán (ayudante de campo), Emiliano Piccione (preparador físico) y Daniel Saranzotti (entrenador de arqueros).

El también exentrenador de Deportivo Laferrere y Liniers (lo hizo ascender de la Primera D a la Primera C) firmó un vínculo por una temporada.

El arquero Lucas Villagra, el zaguero central Tomás Mantia, los marcadores de punta Lucas Ferrari y Mauro Luque más el mediocampista Enzo Avaro no participaron del ensayo y, casi con seguridad, dejarán de pertenecer al equipo, aun cuando tienen vínculo vigente hasta el 31 de diciembre.

Los futbolistas que participaron de la práctica son Lisandro Mitre, Alessandro López, Tomás Amato y Adriano Sofio (arqueros); Jonathan Ferrari, Facundo Butti, Lorenzo Luna, Tobías Bovone, Juan Carlos Salas y Alejo Rodríguez (defensores)

Mirko Ladrón de Guevara, Alexis Melo, Matías Muñoz, Santiago Gallucci Otero, Joaquín Ibáñez, Gerónimo Tomasetti, Santiago Rodríguez, Santiago Cáceres, Jonathan Acuña y Marco Iacobellis (mediocampistas) Juan Pablo Zárate, Miqueas González, Franco Toloza, Thiago Calone, Santino Gallo Boria y Nicolás Díaz García (delanteros).

El defensor Gabriel Pusula y el atacante Thomas Amilivia también practicaron en forma diferenciada, pues ambos se están recuperando de sendas roturas ligamentarias.

En tanto, en las próximas horas se hará oficial el regreso a la entidad del defensor Maximiliano Coronel, quien proviene de Deportivo Morón.

El jugador, de 34 años y surgido en las divisiones formativas de River Plate, tuvo un destacado paso por All Boys en Primera División, entre 2011-2013, con 38 partidos jugados y un tanto marcado.

(Télam)