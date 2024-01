DT Ribonetto confía en que Villagra arregle su contrato y continúe en Talleres

El director técnico de Talleres de Córdoba, Walter Ribonetto, se refirió hoy a la situación que atraviesa el plantel en cuanto a refuerzos y destacó que confía en que el volante Rodrigo Villagra avance en las negociaciones con la dirigencia para acordar su continuidad.

“Está terminando de solucionar con la dirigencia su situación. Nosotros seguimos de cerca y atentamente el tema. Es un jugador muy importante, por todo lo que ha demostrado desde que llegó a Talleres y de eso no hay ninguna duda”, opinó el entrenador sobre el talentoso mediocampista.

Ribonetto se expresó en conferencia de prensa, en donde además valoró la calidad del resto de sus jugadores: “Hoy estamos enfocados en que todos estén encaminados de la misma manera, y se los ve muy bien”, dijo.

“Seguimos esperando por Rodrigo y ojalá su situación se defina rápido. No puedo hablar de tiempos”, acotó para finalizar respecto de Villagra.

“Necesitamos tener a todos los jugadores bien porque tenemos cinco competencias por delante. La idea es terminar de conformar un plantel con 26 o 27 jugadores de campo y los cuatro arqueros”, consignó.

Sobre el sistema que utilizará, Ribonetto contó que oscilará entre "un 4-2-3-1, un 4-3-3 o con un 3-5-2, porque la idea es que sea flexible y se adapte a los jugadores disponibles y al rival. Porque acá no hay titulares ni suplentes. Los jugadores pueden cambiar, pero la idea no”.

El próximo sábado el equipo cordobés se medirá amistosamente con Boca Juniors en el estadio Mario Kempes, sobre lo que el dijo: “Todos queremos jugar un partido así, el primero ante nuestra gente. Estamos todavía en la parte más fuerte de la preparación, pero llegaremos bien”, cerró.

Talleres debutará en la Copa de la Liga el viernes 26 del corriente desde las 19 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, nuevamente en el Kempes.

(Télam)