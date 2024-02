DT Russo evalúa si lleva a Abel Hernández al banco en el clásico

El director técnico de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, evalúa la recuperación del delantero uruguayo Abel Hernández para ver si puede llevarlo al banco de suplentes este domingo, cuando el equipo visite a Newell's en el clásico rosarino.

Hernández, de 33 años, dejó entrever esa posibilidad después de la victoria "canalla" por 2-1 sobre Gimnasia, en el Gigante de Arroyito, el sábado último, por la fecha 6 de la Copa de la Liga Profesional (LPF)

"Yo estoy muy bien. Vengo trabajando a full y si (el director técnico) Miguel (Ángel Russo) quiere, estaré", declaró el atacante uruguayo a la página web 'La Fiesta Pajarito'

Hernández sufrió un desgarro en el recto de un cuádriceps el 23 de agosto pasado, cuando jugaba en Peñarol un partido que su equipo empató en un gol con Cerro, por el certamen uruguayo.

Luego de dos meses fuera de las canchas, Hernández volvió a jugar contra Defensor Sporting, pero sufrió un agravamiento de la lesión, que lo marginó nuevamente del equipo "aurinegro".

El atacante nacido en la localidad de Pando llegó a Central como uno de los refuerzos pedidos por Russo, aunque aún no debutó porque se recupera de ese apuntado desgarro.

"Russo sabía que no podía contar con Hernández en los primeros partidos del torneo, pero lo pidió igual, así que esto de la recuperación de la lesión no fue una sorpresa para él", dijo a Télam una fuente de la entidad de Arroyito. (Télam)