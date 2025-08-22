Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo fin de semana dará inicio la segunda rueda del torneo Regional femenino que tiene ya definidos los rivales y con dos fechas (ida y vuelta) por delante para determinar quienes siguen en el juego y quienes se vuelven para la casa.

A tales efectos el Atlético Boxing Club deberá enfrentar a Ferrocarriles del Estado de Comodoro Rivadavia, mientras que el Hispano Americano lo hará frente a Nocheros de Caleta Olivia, mientras que en la zona norte patagónica lo harán Confluencia de Neuquén frente a Independiente de Trelew, y Juventud Unida de Tandil que enfrentará a Somisa de San Nicolás.

Este será el encuentro de ida y posteriormente el 7 de septiembre se disputará el encuentro de vuelta, resultando un ganador que deberá enfrentarse con el de la otra zona, por lo que ésta zona se compone de cuatro encuentros mínimo para definir quien pasa a la etapa siguiente.

Luego tendrán por delante las otras zonas del país donde ya están esperando Atlético Tucumán, Central Córdoba, Guaraní Antonio Franco de Misiones y Santa Maria de Oro de Concordia, para entrar en la etapa final del torneo regional que organiza el Consejo Federal de AFA.

Clasificatorio masculino del Regional

También este fin de semana se inicia el clasificatorio del torneo regional masculino que tendrá en primera instancia a Argentinos del Sur de El Calafate midiéndose con Bancruz de Río Gallegos y UPP (Unión Petroleros Privados) con el Boxing Club, por lo que habrá fútbol para todos los gustos.

Para UPP será su primera incursión en un torneo regional dado que entró hace poco mas de un año en el fútbol federado de la liga Sur, por lo que será toda una curiosidad su desempeño y su performance, destacando lo bueno que hizo en el torneo oficial de apertura de este año, y a la espera de ver como se desenvuelve en el clausura de la temporada.