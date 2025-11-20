El 5: el dilema que ha definido al fútbol argentino durante años

En el mapa táctico del fútbol mundial existen posiciones funcionales y posiciones ideológicas, y mientras en la mayoría de las naciones el volante central es un jugador de contención o de distribución, la situación en Argentina es algo que va mucho más allá. Aquí, ser 5 es una declaración de principios, una guerra filosófica que define a un equipo como en ningún otro lugar del mundo.

Decidir quién lo ocupa en el campo no es una cuestión táctica como cualquier otra; podría decirse que es la base sobre la que se edifica todo el proyecto deportivo, la manifestación de cómo lo entienden el juego, el entrenador y la afición.

Esta obsesión nacional con el 5 es, en definitiva, la grieta del fútbol argentino concentrada en un solo jugador. Es una discusión cultural que lleva décadas rondando las conversaciones más vívidas del fútbol, y aun a día de hoy sigue merodeando. Y es que cómo no, pues, realmente se trata de un dilema: ¿el 5 está para sacar o para jugar?

El 5 de marca: corazón, equilibrio y sacrificio

La escuela más clásica, la que tiene más garra, es la del “5 de marca”. Este jugador es el termómetro del equipo, es un líder, un taponador cuya misión es destruir el juego del oponente.

Es el hombre que se dedica al quite, intercepción y cobertura de espacios. Su labor es sacar el balón a como dé lugar, sacrificándose si fuese necesario, solo para que los hombres de ataque, el 10 y los delanteros, puedan explotar todo su talento sin tener que preocuparse por la defensa.

El fútbol argentino es una colección de leyendas, por lo que claramente tenemos muchos ídolos en este puesto. Desde Antonio Rattín en Boca y la Selección, pasando por la entrega de Reinaldo Mostaza Merlo en River, hasta los tiempos actuales con Diego Cholo Simeone o Javier Mascherano.

En esencia, el 5 de marca es el jugador que equilibra el equipo. Su presencia marca la diferencia en la estructura de un equipo. Esta firmeza es algo que miran todos los entendidos, y que acaba marcando la imagen de cara al mundo de las apuestas, donde un equipo con un 5 potente y luchador se considera un rival fiable y complicado de derrotar.

El 5 de juego: pausa, elegancia y primer toque

La otra cara de la moneda es el 5 de juego, otro producto de exportación argentino de primer nivel. Este jugador es un destructor que no destruye; es un volante refinado, un organizador de juego de cabeza erguida.

Su fuerte no es el quite –debe saber ubicarse–, sino ser el primer pase limpio de defensa a ataque. Es el hombre que pone la pausa, que controla el partido y que tiene la visión periférica para hallar pases que rompen líneas.

El mayor exponente de esta escuela es, sin espacio para la duda, Fernando Redondo. Su juego revolucionó la posición en los años 90 por el hecho de que era un jugador aristocrático, refinado, capaz de eludir la asfixia con un toque y de dirigir el centro del campo.

Probablemente, muchos recuerden su paso por el Real Madrid, en especial el partido en Old Trafford, donde Redondo demostró como un mediocentro podía controlar un partido con una clase excepcional.

Por supuesto, Redondo no es el único exponente en este sentido, pues también tenemos a Fernando Gago en sus comienzos o Esteban Cambiasso; también encarnaron este modelo de 5 pensantes antes que destructivos.

El eterno debate: ¿qué estilo es mejor?

Si bien el fútbol, como cualquier otro deporte, está lleno de debates –como si Messi debería volver al Barcelona o no–, decidir entre un 5 de marca o un 5 de juego nunca es una decisión inocente, ya que esta puede marcar la diferencia en un partido y, en especial, porque de esta decisión dependerá el código genético de un equipo.

Un entrenador que elige un 5 pragmático como Mascherano, el eminente capitán moral de la selección, ya está dando un mensaje: el equipo se armará desde la defensa y el equilibrio. Por el contrario, un entrenador que propone un 5 de juego tiene otros planes en mente, por el hecho de que busca dominar el partido a través de la posesión y del exquisito trato de balón.

Esta ha sido una de las interrogantes que más discusiones acaloradas ha provocado en el fútbol argentino. Es probable que la más resonante fuese la no convocatoria de Fernando Redondo al Mundial de 1998 por parte del DT Daniel Passarella, que prefería un mediocampo de más recorrido y marca.

Su decisión polarizó al país y dejó bastante claro que en Argentina el 5 no es solo un número en una camiseta; por el contrario, es el alma del equipo y un claro reflejo de su filosofía. El debate sobre qué tipo de 5 necesita la selección sigue abriéndose en cada convocatoria y, por ahora, esta guerra filosófica está lejos de extinguirse.

