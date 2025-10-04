Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Atlético Boxing Club fue pionero en muchas actividades de la sociedad de los primeros años, y entre ellos la puesta en escena del primer periódico deportivo que existió en el medio y que se llamó ABC, como el órgano de la institución con un primer ejemplar que se puso en circulación con fecha 23 de agosto de 1930.

Dicha publicación habla del décimo aniversario de la entidad, la renovación de la Comisión Directiva y en la columna de la izquierda hace referencia a su creación, con una nota que publicamos textualmente.

“Auspiciados por la masa juvenil y deportista del Atlético Boxing Club aparecemos en la arena del periodismo sin pretensiones de sentar cátedra, pero sí, con el propósito de servir los nobles y altos intereses de la institución, y muy especialmente a los generales del deporte local, no entrando en el programa que nos hemos trazado, ramificaciones ni aspiraciones de orden político ni comercial, temas y asuntos que dejamos librados al arbitrio y mejor juicio de los colegas veteranos, a quienes nos complacemos en presentar nuestra cordial salutación, solicitándoles nos acojan con el beneplácito que cuadra a su maduro juicio, mayor experiencia y a caballeros de tan noble fuste en la ardua lucha de enderezar entuertos.”

“La importancia que ha adquirido el deporte en el territorio y muy especialmente en ésta capital sin disponer de un órgano que sea su portavoz a la vez que columna y sostén de sus grandes prestigios, así como guía sereno y capacitado en la misión de progreso cultural que está llamado a llenar para bien de nuestra juventud y solaz de la sociedad, nos animan a esperar un apoyo generoso y decidido de todos los elementos que forman nuestro ambiente deportista.”

“Somos optimistas en el valor de nuestra juventud, y en el convencimiento de que habremos de responder a las esperanzas que se han cifrado en nuestros esfuerzos, nos lanzamos a la vida, pletóricos de los mas grandes anhelos, llenos de los mejores propósitos por ver descollar el deporte en todas sus manifestaciones, ofreciendo a las instituciones similares, locales y del Territorio, el calor de nuestros entusiasmos y la franca acogida de sus iniciativas, que encontrarán en nuestra columnas generoso amparo y ancho campo para su divulgación.”

“El ABC no saldrá de la línea de conducta que le han trazado sus iniciadores, la corrección, la cultura, la equidad y el respeto, serán nuestra norma, y dentro de tan noble marco, encontrarán también acogida las expansiones de los espíritus delicados para dar desahogo a sus reservas festivas, sutilezas ingeniosas, ironías no lacerantes, y a todo aquello que sea expresión cultural e intelectualidad, y muy especialmente si ellas se relacionan con el deporte, llámese fútbol, tennis, atletismo etc.”

“Si logramos parte del propósito que nos anima, levantando el ambiente del deporte ennobleciéndolo y afirmándolo en el verdadero concepto de la escuela de cultura física y moral, habremos llenado el fin de que nos hemos empeñado y quedaremos satisfechos de haber colocado una piedra en la gran obra del mejoramiento de la raza por las sanas costumbres del deporte.

Un ejemplar original cedido por un allegado al club, se encuentra enmarcado en la secretaría de la institución como mudo recuerdo de otro tiempo, y sobre la margen superior izquierda se puede observar la dirección de Maipú entre Roca y Alcorta, dado que la actual Avenida San Martín se llamaba calle Maipú y la Avenida Kirchner era la Avenida Roca de ese tiempo.