El año perfecto de Manchester City

Basado en los principios del español Josep Guardiola, fútbol de etiqueta y mentalidad ganadora, Manchester City desandó un 2023 de perfección con la conquista de casi todo lo disputado, lo que le permitió al fin inscribir su nombre en el cuadro de honor de los campeones del fútbol europeo.

El City, dominante en el fútbol británico desde hace una década, levantó por primera vez la Champions League, derribando el estigma internacional que lo acosaba desde su única conquista en ese ámbito, la Recopa de Europa 1969/70.

Los "Ciudadanos" coquetearon con la "Orejona" más de una vez desde que los capitales privados hicieron su ingreso al club en el nuevo milenio y se acostumbraron a disponer equipos con figuras de renombre en el fútbol mundial.

Dos años atrás, estuvieron a un partido de coronarse campeones de Europa en una final que el alemán Kai Havertz definió en favor del Chelsea y al siguiente quedaron frustrados en semifinales ante Real Madrid, luego de ganar en casa el primer partido (4-3).

En la temporada 2022/23 no escollos y el equipo de "Pep" Guardiola desfiló hacia la gloria de forma invicta, dejando en el camino a gigantes del continente como Bayern Múnich (cuartos de final), Real Madrid (semis) e Inter, en la final que se disputó en Estambul.

El argentino Julián Álvarez, en su primera temporada en el Viejo Continente, consiguió lo que no pudo su compatriota Sergio "Kun" Agüero, máximo goleador de la historia del club con 260 tantos en 390 partidos entre 2012 y 2021.

Ese mérito podría ser amenazado seriamente por Erling Haaland, una máquina del gol, quien contabilizó 36 tantos en 35 partidos para la conquista de la Premier League en su temporada debut.

El aporte del noruego también fue fantástico en la Champions: una docena de tantos en 11 partidos, distribuidos en la fase de gurpos (5), octavos de final (5) y cuartos (2).

El ex Borussia Dortmund no pudo anotar en semis ante el Real ni en la final con Inter, que se definió con un tanto del español Rodri, una pieza clave en la orquesta del City junto al portugués Bernardo Silva, el belga Kevin De Bruyne y el alemán Ilkay Gündogan.

Los "Citizens" completaron el triplete de mediados de año con su victoria en la FA Cup, que tuvo el valor agregado de frustrar a su máximo rival, el United, en el juego decisivo que se desarrolló en Wembley.

Las únicas espinas de 2023 fueron la Carabao Cup, con una eliminación en cuartos ante Southampton, y la Community Shield, que perdió ante Liverpool en la final.

En el ámbito internacional, el equipo de Guardiola sumó dos nuevas estrellas después de coronar la Liga de Campeones. En agosto, se impuso por penales sobre Sevilla de España en la Supercopa de Europa y recientemente alzó el trofeo en el Mundial de Clubes de la FIFA en Arabia Saudita, con Julián Álvarez como gran figura.

La "Araña" hizo disimular la ausencia de Haaland y resultó determinante con un doblete en la goleada sobre Fluminense de Brasil (4-0) en la final. (Télam)