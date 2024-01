El argentino Anselmo es nuevo refuerzo en el fútbol de Rumania

El argentino Federico Anselmo se convirtió en las últimas horas en refuerzo de Universitatea Cluj, de la Liga I del fútbol de Rumania.

El delantero cordobés, de 29 años, llegó con el pase en su poder, luego de quedar en libertad de acción en Quilmes.

El exjugador de Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe y Atlético de Rafaela suscribió un vínculo hasta fines de diciembre.

Universitatea Cluj, que venció el pasado fin de semana a Hermannstadt por 2-1, ya tiene en sus filas a otro jugador argentino: el defensor mendocino Lucas Masoero, quien procede del fútbol de Rusia.

Otros futbolistas albicelestes se unieron durante este mercado de pases a la Liga I de Rumania. De este modo, el extremo Julián Marcioni (ex Atlanta) se vinculó al Iasi; el mediocampista Jonathan Rodríguez (ex Deportivo Madryn) firmó con el Sepsi; el marcador de punta Gabriel Compagnucci (ex Belgrano de Córdoba) se alistó en Universitatea Craiova 1948.

Además, el delantero Juan Cruz Kaprof (ex Sarmiento de Junín) se alineó en el Botosani; y los defensores Patricio Matricardi (ex Argentinos Juniors) y Cristian Paz (ex Deportivo Morón) figuran en el Voluntari. (Télam)