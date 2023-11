El argentino Bressán se luce en el básquetbol de ascenso de España

El pivote argentino Gonzalo Bressán cumplió hoy un destacado desempeño para Castelló, que perdió ante Cantabria por 91-80, en partido correspondiente a la novena fecha de la Liga LEB Oro (segunda división) del básquetbol de España.

El interno cordobés, de 22 años, redondeó una notable performance con 18 puntos (9-9 en dobles, 0-1 en triples), 8 rebotes y 2 robos en los 29m. que permaneció en el rectángulo de juego.

Bressán se formó deportivamente en España, pero es internacional argentino desde la categoría U17, cuando participó del Mundial 2018, celebrado en las ciudades de Rosario y Santa Fe.

El pivote ya debutó en la Liga Endesa de la ACB española vistiendo en cuatro ocasiones la camiseta del Valencia Basket, en la edición 2021.

Además, el base entrerriano Mateo Díaz (ex Central Entrerriano de Gualeguaychú) colaboró con 16 unidades (2-5 en dobles, 2-4 en triples, 6-6 en libres), 6 rebotes y 4 asistencias en 25 minutos para Fuenlabrada, que cayó holgadamente frente a Oviedo, por 81-60.

Por su lado, el escolta chaqueño Gonzalo Corbalán contribuyó con 6 tantos (2-5 en triples), 4 asistencias y 2 rebotes en 19m. para San Pablo Burgos, que superó como visitante a Menorca, por 90-82.

En la LEB Plata (tercera división), el alero chaqueño Luca Valussi (ex Obras Basket) firmó una planilla de 10 tantos (1-7 en dobles, 0-1 en triples, 8-8 en libres), 8 rebotes, 6 pases gol, un robo y una tapa en 28m. para Alginet, que perdió por 81-69 ante Santfeliuenc, en Sant Feliú de Llobregat, localidad cercana a Barcelona.

En el equipo perdedor también actuó el alero santafesino Alejandro Zurbriggen (ex Obras Basket), que culminó con un saldo de 2 puntos, un rebote y un recupero en 6m.

Además, el ala pivote Alejo Maggi obtuvo 6 puntos y un rebote en 15m. para L’Horta Godella, que perdió ampliamente con Sant Antoni, por 93-64.

(Télam)