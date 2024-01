El argentino Calleri hizo un gol en el triunfo de San Pablo ante Corinthians

El delantero argentino Jonathan Calleri hizo un gol en el triunfo logrado anoche por San Pablo como visitante ante Corinthians, por 2 a 1, en el clásico, por la cuarta fecha del certamen paulista de fútbol.

El cotejo se jugó en el Estadio Neo Química Arena, y fue el primer triunfo de San Pablo en ese estadio desde que fue inaugurado.

Calleri (ex All Boys y Boca Juniors) estableció el 1-0 a los 20 minutos, Luiz Gustavo puso el 2-0 a los 51 y a los 90 Arthur Sousa descontó para Corinthians, que sufrió a los 43 la expulsión de Caetano, indicó Globo Esporte.

En San Pablo ingresó en el segundo tiempo el ex Banfield Giuliano Galoppo, mientras que en Corinthians fue titular Fausto Vera, ex Argentinos Juniors.

San Pablo lidera la tabla general con 10 unidades, seguido por San Bernardo y Palmeiras con 7 y Santos con 6. (Télam)