El argentino Corbalán es figura en el básquetbol español de ascenso

El argentino Gonzalo Corbalán se destacó este mediodía en el San Pablo Burgos, que batió como visitante a Rioverde Clavijo, por 79 a 62, en partido válido por la 18va. fecha de la Liga LEB Oro (segunda división) del básquetbol de España.

El escolta chaqueño, de 21 años, firmó una planilla de 16 unidades (4-8 en dobles, 1-3 en triples, 5-6 en libres), 4 rebotes y 4 asistencias en los 22 minutos que permaneció en el rectángulo de juego.

Corbalán, con registro en las divisiones formativas del club Villa San Martín de Resistencia, estudió en la Universidad Cristiana de Lubbock, que participa de la división II del básquetbol universitario en los Estados Unidos (NCAA), entre las temporadas 2020-2021.

En tanto, el base bahiense Lucas Faggiano (ex San Lorenzo, Boca y San Martín de Corrientes) colaboró con 7 tantos (1-2 en dobles, 1-1 en triples, 2-2 en libres) y un rebote en 21m. para Real Betis, que cayó ante Estudiantes de Madrid, por 93-87.

Además, Fuenlabrada, con los concursos de Patricio Garino y Mateo Díaz, no pudo con Castelló, que lo superó en forma ajustada por 77-73.

El marplatense Garino (exalero de Orlando Magic) colaboró con 6 puntos (3-11 en dobles, 0-5 en triples), 3 rebotes, un pase gol y un robo en 30 minutos. Mientras que el entrerriano Díaz (ex Central Entrerriano de Gualeguaychú) firmó una planilla de 17 tantos (2-3 en dobles, 2-4 en triples, 7-7 en libres), 5 rebotes y una asistencia en 14m.

En Castelló, por su parte, el ala pivote cordobés Gonzalo Bressán completó una aceptable faena con 6 tantos (3-6 en dobles, 0-2 en libres), 9 rebotes, 2 bloqueos y un pase gol en 23m.

Estudiantes es el único puntero de la tabla, con un registro 15-3, escoltado por Leyma Coruña, con 14-4.

(Télam)