El argentino Fausto Vera no está en los planes del Corinthains de Brasil

El argentino Fausto Vera no es considerado por el entrenador de Corinthians de Brasil Mano Menezes y en consecuencia el club paulista desea desprenderse del ex mediocampista de Argentinos Juniors, indicó hoy la prensa brasileña.

Para Corinthians Vera no es prioridad en la conformación del plantel para 2024 y a causa de ello la directiva aguarda la posibilidad de venderlo o usarlo como trueque por algún jugador que le interese a Menezes.

A pesar de la decepcionante temporada 2023, Fausto tiene un buen mercado en Brasil y en el exterior por lo tanto en Corinthians no consideran difícil una negociación con el jugador de 23 años, indicó Gazeta Esportiva.

Pese al gol marcado ante Coritiba en la última jornada del Campeonato Brasileño, la sensación es que Vera bajó su rendimiento esta temporada, después de un 2022 que había ilusionado.

Vera culmina 2023 con 47 partidos jugados, 34 de ellos como titular, un gol y tres asistencias, además de nueve tarjetas amarillas.

El argentino llegó a Corinthians en julio de 2022, procedente de Argentinos Juniors tras un pago de 8.000.000 de dólares por el 70 por ciento del pase. (Télam)