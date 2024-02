El argentino Federico Pizarro solicitó ayuda por su conflicto contractual con un club de Kuwait

Federico Pizarro, una de las figuras del seleccionado argentino masculino de handball, solicitó ayuda por el conflicto contractual que atraviesa con Al-Fahaheel SC de Kuwait, a falta de cinco meses para los Juegos Olímpicos París 2024.

Pizarro, de 37 años, firmó contrato hace un mes con Al-Fahaheel y puso dinero de su bolsillo para rescindir el vínculo con Cuenca de España, según confirmó en su cuenta oficial de Instagram, pero continúa en el continente europeo a la espera de novedades de su nuevo club.

"Los primeros días el club me decía que estaban esperando mi visa de trabajo para así enviarme los pasajes y empezar a entrenar y jugar. Los días pasaron y sólo recibía esa misma respuesta, hasta que hace 5 días el manager deportivo me dice que Kuwait había denegado mi visa para entrar a trabajar", indicó Pizarro.

"Me pareció raro mi visa denegada y averiguando el porqué, me entero que mi visa nunca tuvo problema. El presidente del club estaba usando ese tiempo porque decía que era un "jugador viejo" y empezó a negociar por otro jugador dejándome en pausa, teniendo contrato firmado", señaló el lateral derecho argentino.

Ante este panorama, Pizarro se puso "un poco más nervioso" porque se había quedado sin ingreso económico, mientras debía pagar el alquiler de su vivienda en España, los servicios y la alimentación.

El manager deportivo de Al-Fahaheel se comunicó con Pizarro en los últimos días, porque su visa quedó lista "milagrosamente" y lo instó a conseguir pasajes a la brevedad, pero por su cuenta, con la promesa de una reembolso de dinero.

"A día de hoy sigo en España. El Al-Fahaheel no me da una respuesta. El presidente se niega a reunirse con mi representante. Tengo contrato firmado desde el día 25 de enero, habiendo pagado de mi bolsillo la cláusula en Cuenca. Hoy estoy sin club, sin trabajo, sin cobrar y teniendo que pagar el alquiler de una casa, comida y gastos durante todo este tiempo", señaló Pizarro.

Por último, solicitó ayuda a la Federación Internacional de Handball (IHF) y a la Confederación Argentina de Handball (CAH) para que "tomen conocimiento" de su situación.

"Que me ayuden a exigirle al club que al menos respete el artículo 12 del contrato en el que dice que si el club decide darlo de baja, tiene que pagarme dos meses y liberarme. Más el dinero de la cláusula, más los gastos y daños causados hacia mi trayectoria como jugador". (Télam)