El argentino Gareca sigue siendo candidato para ser entrenador del seleccionado de Chile

El entrenador argentino Ricardo Gareca sigue siendo candidato para dirigir al seleccionado chileno de fútbol, tras la negativa del club colombiano América de Cali por contratarlo al no superar la oferta realizada por la dirigencia chilena, señaló hoy la prensa trasandina.

En las últimas horas, la chance de que Gareca fuese el técnico del América se esfumó porque el máximo accionista del club caleño, Tulio Gómez, reconoció que el argentino no podía llegar a Colombia porque el ofrecimiento que le hace Chile es superior, señalando: "Queremos a Gareca, pero hoy no es el nuevo técnico, apareció una oferta de Chile que nosotros no podríamos superar".

La situación deja en claro de que Gareca es el máximo candidato a dirigir a Chile, que despidió en noviembre pasado al argentino Eduardo Berizzo por malos resultados en la eliminatoria para el mundial 2026, señaló el diario chileno El Mercurio.

Gareca luego de abandonar el seleccionado peruano, al que clasificó para el Mundial 2018 de Rusia, trabajó en Vélez Sarsfield.

No obstante, un sorpresivo nombre apareció en la órbita de la federación chilena (ANFP), el del venezolano César Farías, quien ya habría hablado con Rodrigo Robles, gerente de selecciones chilenas. (Télam)