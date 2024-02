El argentino Julián Carranza volvió a marcar en la Liga de Campeones de Concacaf

El delantero argentino Julián Carranza volvió hoy a convertir un gol para Philadelphia Union para clasificar a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El ex Banfield marcó en el empate 3-3 ante Saprissa, de Costa Rica, que metió a la franquicia de la MLS en la próxima fase de la "Concachampions".

Ramiro Enrique, otro con pasado en el "taladro", también convirtió en la victoria 3-1 de Orlando City sobre Cavalry, de Canadá.

El cordobés Carranza había hecho un triplete en el partido de ida (3-2) en Costa Rica y en la vuelta anotó el 1-1 parcial en la revancha que se definió en la prórroga.

El argentino Mariano Torres, ex Boca Juniors, había igualado la serie con el gol para el triunfo 3-2 para Saprissa pero en el tiempo suplementario, Philadelphia Union lo empató con el tanto de Mikael Uhre y clasificó por el triunfo de la ida que había definido Carranza.

Philadelphia Union enfrentará en octavos de final a Pachuca, de México.

El otro equipo de la MLS que avanzó fue Orlando City, que derrotó por 3-1 a Cavalry, de Canadá, y redondeó un global de 6-1.

Enrique, hijo del histórico "Negro" y también surgido de la cantera banfileña, marcó el 2-1 con asistencia del uruguayo Nicolás Lodeiro, ex Boca, que también hizo el 1-0.

En Orlando también jugaron Rodrigo Schlegel y Martín Ojeda, ambos con pasado en Racing Club.

El clásico rival de Inter Miami deberá enfrentar a Tigres, vigente subcampeón de México.

Hoy a las 23:15 se definirá el rival del equipo de Lionel Messi en octavos de final con la revancha entre Nashville y Moca, de República Dominicana. La ida fue 3-0 a favor de los estadounidenses. (Télam)