El argentino Maffeo será operado en su rodilla derecha

El lateral hispano-argentino Pablo Maffeo será operado el próximo lunes por molestias en su rodilla derecha y estará fuera de las canchas por aproximadamente un mes, informó hoy la prensa española.

El futbolista de Mallorca, convocado por Lionel Scaloni en la última ventana de Eliminatorias Sudamericanas, estará sin embargo disponible para el partido de este sábado ante Celta de Vigo por la 20ma. fecha de LaLiga de España.

El defensor, de 26 años, se perderá los siguientes encuentros de Liga ante el Villarreal, Betis y Athletic Club, y frente al Tenerife en los octavos de final de la Copa del Rey.

Maffeo, quien aún no debutó con la camiseta "albiceleste", es un futbolista nacido en Barcelona, que obtuvo la nacionalidad argentina por parte de su madre. En su etapa de juvenil, representó al seleccionado español Sub 16 y Sub 21. (Télam)