El argentino Palacios marca en la Superliga de Grecia

El atacante argentino Sebastián Palacios consiguió hoy un gol para Panathinaikos, que batió por 3-0 a Panserraikos, en la continuidad de la 22da. Fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El delantero tucumano, de 32 años, firmó la segunda conquista del elenco visitante, a los 31m. de la primera mitad, según registró ‘Flashscore’.

De esta manera, el exjugador de Boca Juniors, Talleres de Córdoba e Independiente obtuvo su quinto gol en la campaña, al cabo de 16 presentaciones.

En Panathinaikos, que es uno de los punteros de la clasificación junto a PAOK Salónica, ambos con 50 unidades, también ingresó en la segunda parte el ex extremo de Newell’s Old Boys, el cordobés Daniel Mancini.

En otro de los encuentros jugados hoy, Kifisia y Volos empataron sin goles. En el elenco local se alistaron los argentinos Facundo Soloa (ex Atlético de Rafaela) y Jonathan Menéndez (ex Newell’s y Vélez), mientras que para el visitante se desempeñaron Juan Manuel García (ex Huracán) y Maximiliano Comba (ex Gimnasia La Plata).

Los otros marcadores en partidos adelantados: Olympiakos 4-OFI Creta 0; PAS Giannina 0-Aris Salónica 0; Panaitolikos 1-Atromitos 0. (Télam)