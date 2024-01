El argentino Pochettino recuerda un gesto del Klopp en medio de la tristeza por su ida de Tottenham

El entrenador argentino Mauricio Pochettino, actual DT del Chelsea de la Premier League, admitió sentirse "muy triste" por la decisión del entrenador alemán Jurge Klopp de irse de Liverpool al final de la temporada y recordó cuando el germano lo apoyó tras ser despedido del Tottenham en 2019.

"Me quedé en shock cuando vi la noticia. Me pongo muy triste y ya se lo extraña" dijo el entrenador santafesino, que fue campeón de la liga francesa dirigiendo al París Saint-Germain con los campeones del mundo Lionel Messi y Ángel Di María.

Pochettino, más allá de la admiración que siente por Klopp como entrenador, es agradecido por un gesto que tuvo el alemán en noviembre de 2019 cuando lo echaron del Tottenham luego de haber llegado a una final de Liga de Campeones.

"Recuerdo que cuando me despidieron del Tottenham, el primer mensaje que recibí fue el de Klopp. No le he dicho nada desde que me enteré de la noticia, pero lo haré el miércoles próximo cuando juguemos con Chelsea ante Liverpool, mostrándole mi respeto", dijo el argentino.

Sobre lo realizado por el alemán en Liverpool, actual puntero de la Premier, Pochettino señaló: "Creo que el trabajo que hizo y está haciendo en Liverpool es increíble. Pero merece descansar, es una triste noticia para el fútbol. Es un gran hombre y un gran entrenador. El fútbol inglés seguramente lo extrañará a él y a este Liverpool”.

Klopp, que llegó a Anfield en octubre de 2015, devolvió al Liverpool a la gloria europea con la conquista de la Champions League en 2019, y la Premier 2020, la primera liga en 30 años para el club, que además conquistó en su ciclo una FA Cup, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. (Télam)