El argentino Tosti interviene en el golf de La Quinta por el PGA Tour

El argentino Alejandro Tosti participará desde mañana en el Abierto de golf The American Express, que se llevará a cabo en la localidad californiana de La Quinta y corresponde a una estación del PGA Tour, en los EE.UU.

El golfista rosarino, de 27 años, concretó su estreno en el prestigioso circuito el pasado fin de semana, cuando concursó en el Abierto de Hawaii, en Honolulu.

El certamen, que otorgará premios por 8,4 millones de dólares, se disputará en tres canchas: el Pete Dye Stadium Course, el West Nicklaus Private Tournament y La Quinta Country Club, todos en la zona de La Quinta.

Tosti, quien terminó tercero en la pasada campaña 2023 en el circuito Korn Ferry, será uno de los seis jugadores latinoamericanos que intervendrán en el torneo. Los otros son el puertorriqueño Rafael Campos; el mexicano Raúl Pereda, el venezolano Jhonattan Vegas y los colombianos Camilo Villegas y Nicolás Echavarría.

El campeón de la edición pasada, el español Jon Rahm, no participará en este torneo, al estar afectado al circuito paralelo LIV Golf League.

(Télam)