El arquero argentino Nahuel Guzmán dejaría Tigres UANL luego de 10 años

El arquero argentino Nahuel Guzmán dejaría Tigres UANL luego de 10 años, pero no se iría de México ya que existe interés del Cruz Azul, según lo reveló hoy la prensa mexicana.

En ese contexto, Guzmán, nacido en Rosario hace 37 años, podría cambiar de aires y dejar Tigres UANL, al que se sumó en 2014, para continuar su carrera en Cruz Azul, según consignó el periódico Medio Tiempo.

El arquero surgido de Newell's Old Boys es uno de los referentes del equipo junto a otro argentino, Guido Pizarro, y fue pieza clave en los títulos de la Liga de México conseguidos por el club en 2015, 2016, 2017, 2019 y 2023.

El "Patón" resolverá su situación en los próximos días, ya que también trascendió que espera una propuesta desde Newell's Old Boys, el club en el que inició su carrera, aunque por el momento en Rosario no hubo ninguna gestión para incorporarlo. (Télam)