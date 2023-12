El arquero Matías Ibáñez se despidió de Colón

El arquero Matías Ibáñez, que terminó jugando como titular en Colón de Santa Fe en la campaña que desembocó en el descenso de categoría, confirmó que no continuará en el club "sabalero", cuyas nuevas autoridades asumirán el 28 de diciembre.

El arquero nacido en Ciudad Evita, de 37 años, se despidió a través de las redes sociales con una publicación en la que señaló que le hubiese gustado seguir en el club, con el que tiene un vínculo que vencerá a fin de año.

"Gracias Colón! No terminamos como esperábamos, pero me quedo con los momentos vividos! Todo sirve de aprendizaje y siempre hay que mirar para adelante. Conocí gente extraordinaria y eso es lo más importante. Me hubiese encantado quedarme y tratar de ayudar para volver a donde merecen estar! Gracias por todo”, indicó el arquero.

Mientras se aguarda la asunción de Víctor "Bicho" Godano en reemplazo de José Vignatti, el plantel está de licencia y todavía no es oficial el acuerdo para que Iván Delfino se haga cargo de la dirección técnica del equipo.

La nueva dirigencia está abocada a reorganizar el fútbol profesional debido a que hay varias situaciones particulares que resolver y el caso de Ibáñez es solo el primero que se confirma, ya que hay varios jugadores que no van a continuar, como Rubén Botta, Ramón Ábila y Damián Batallini, pero cuyas salidas deben acordarse porque tienen contratos firmados.

Mientras se aguardan definiciones, se confirmó que Javier López volverá a trabajar en el club como responsable de las divisiones inferiores, luego de un breve paso por la División Reserva en 2022, cuando Adrián Marini comandó en forma transitoria la Primera División.

(Télam)