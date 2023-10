Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante los días sábado y domingo se disputarán encuentros de las Primeras C y D de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios de Río Gallegos. Los duelos se disputarán en las canchas Nora Vera, Adoem y Sur 87.

El ascenso jugará su segunda fecha de 20 que se tienen que disputar. El nivel en estas divisiones está siendo muy bueno a comparación de temporadas pasadas. Estas dos categorías son las que van más atrasadas, la Primera A y B jugarán su tercera fecha este fin de semana.

Cientos de familias dirán presente en las diferentes canchas que sus familiares o clubes cual son hinchas disputarán sus partidos. Donde irán a ver bombos, banderas y humo por todas las canchas de ascenso.

En cuanto a las agresiones, el presidente de la asociación Adolfo Cader comento: “Si se vuelve a dar una agresión, se suspende sola la categoría la cual pasó el hecho.”

Primera C

Esta categoría jugará tan solo tres partido el día sábado, será en la cancha de Adoem: 12:45 Quilmes vs. Chopper’s, 14:45 Racing RG vs. Bella Vista y 16:45 Atlanta de Río Gallegos vs. Ohiggins.

Ya el domingo se jugarán en dos canchas, en Adoem serán los siguientes: 11:00 Malvinas vs. Miramar, 13:00 Panteras vs. Ahoniken, 15:00 Atlético Salta vs. Defensores del Sur y 17:00 Juventud Unida vs. San Antonio, en un partido muy entretenido debido a los planteles de ambos.

Mientras le mismo día pero en la cancha de Sur 87 terminarán la fecha: 13:00 Fortín Marina vs. SOEM, 15:00 La Academia vs. Ragazzi en el partido de la fecha y 17:00 Deportivo Fénix vs. Pasaje Aragón.

Quedará libre esta jornada el Club Atlético Federal, y actuará como comisario deportivo de la Primera C, Los Pibes.

Primera D

El sábado en la cancha Nora Vera se disputarán estos encuentros: 13:00 Vagamundos vs. Deportivo Caly, 15:00 Deportivo Santa Cruz vs. Q Picu, 17:00 Río Gallegos FC vs. Halcones del Norte, 19:00 La Vega vs. Bet-El y 21:00 Adoem vs. Misioneros.

Mientras el sábado finalizarán la fecha segunda fecha con los siguientes encuentros: 13:00 Gas Aike vs. 22 de Septiembre, 15:00 Real Sociedad vs. Arco Iris, 17:00 Villa Mitre vs. Deportivo Atlas, 19:00 Deportivo Urbano vs. Deportivo Cacique y 21:00 Sur 87 vs. Atlético Mineiro.

Quedará libre esta jornada el Club Los Pibes, y actuará como comisario deportivo de la Primera D, Atlético Federal.