Con una activa participación de socios tuvo lugar en la tarde del sábado, la programada asamblea general y recambio de autoridades en el Atlético Boxing Club, lo que de acuerdo a la resolución estatutaria se realiza por mitades y en este caso le tocó a los impares lo que significó elegir presidente, secretario, tesorero y vocales 1, 3 y 5 como los mas destacados.

Habiéndose presentado únicamente una lista con los nombres que en la generalidad de los casos se encontraba cumpliendo esa función, se procedió por aclamación y votación de los presentes, a poner en funciones a los socios que toman la responsabilidad, lo que significó elegir nuevamente como presidente a Leonardo Mata por cuatro años mas, a Mariela Mendoza con secretaria, Roberto “Tito” Velázquez como tesorero y a César Vaca como vocal primero, Cinthia Mata como vocal segundo y Agustín Fernández como vocal tercero.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

También se incorporaron algunos socios nuevos como vocales suplentes tal el caso de Patricio “Pato” Kaiser, uno de los mayores responsables del voley y del Newcom en la institución y en la región, y otros responsables en otras disciplinas deportivas.

Previo al acto eleccionario, hizo uso de la palabra primero la secretaria Mariela Mendoza y luego Roberto “Tito “Velazquez, cerrando la serie de alocuciones el presidente Leo Mata, quien enfatizó principalmente las acciones que se cumplieron en estos cuatro últimos años, destacando desde el mantenimiento de las instalaciones del club que por cierto son muy grandes, como así también las obras nuevas como la cancha de césped sintético que se pondrá en funciones en los próximos días y que es para chicos, lo que fuera construido íntegramente con dinero de la institución.

Destacó también la reparación y arreglo de alambrados, pisos, iluminación y otros elementos que conforman las instalaciones del club, destacando el trabajo que realizan todos los miembros de la Comisión Directiva apoyando permanentemente todas las actividades de la entidad.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Luego de nombrarían algunos socios para refrendar el acta correspondiente tal como mandan los estatutos y se dio por finalizada la asamblea que duró aproximadamente 40 minutos, y donde se pudo notar muchas damas y jovencitas que conforman los equipos del club, socios y jugadores del distintas disciplinas y artes marciales, activos integrantes del club de muchos años y socios habituales.

Así quedo conformada por cuatro años mas la directiva albiverde con una buena presencia y con una nueva responsabilidad para los que asumieron funciones, aunque en su mayoría ya pertenecían a la misma.