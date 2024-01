El "Azul del Parque" y su historia en primera

Sabido como es que Deportivo Riesta e Independiente Rivadavia de Mendoza ya son parte del grupo grande de Primera División, se vuelve pertinente subrayar que así como los porteños representan un sorpresivo ascenso bautismal y sideral, los cuyanos atesoran en sus alforjas nada menos que seis intervenciones en el Campeonato Nacional pergeñado por el legendario Valentín Suárez.

Esa valiosa data comprende las ediciones de 1968, 1973, 1977, 1979, 1980 y 1982.

En el Nacional 68, tras eliminar a San Martín de San Juan en la fase clasificatoria, el Club Sportivo Independiente Rivadavia debutó el viernes 8 de septiembre en el estadio Jorge Luis Hirschi del Estudiantes de La Plata que 38 días después se coronaría campeón Intercontinental versus el Manchester United en Old Trafford.

De hecho, los Pinchas alinearon al 90 por ciento del equipo que daría vuelta en Inglaterra: Poletti, Aguirre Suárez y Medina; Malbernat, Pachamé y Spadaro; Ribaudo, Togneri, Conigliaro, Flores y Verón.

Independiente, por su parte, alistó a Fillizola; Acosta y Vergara; Buitrago, Cortez y Yácomo (Garro); Albornoz, Villarroel, Pazos, Pastorini y Cabral.

Los jugadores más conocidos eran el defensor Julio Argentino Buitrago, con pasado en Boca Juniors la temporada de 1963; y el delantero Juan Andrés Pastorini, ex Vélez y Ferro.

Ese partidos reunió dos ribetes históricos: la AFA habilitó una sustitución además de la del arquero y por vez primera se jugó con una pelota blanca.

En ese Nacional, la "Lepra" terminó en el puesto 13, producto de una única victoria (10 de noviembre, en el estadio del Parque San Martín, 2-0 a expensas de Huracán de Parque Patricios a favor de conversiones de Osvaldo Lamelza y José Antonio Cabral), siete empates y siete derrotas, con ocho goles a favor y 25 contra.

Además empató 1-1 con San Lorenzo de Almagro en el Viejo Gasómetro gracias a un gol de "Chiche" Lamelza, más delante de relevante paso por Racing Club de Avellaneda y por el mismo resultado con Boca, esta vez de local, con un gol de Pastorini a diez minutos del final.

En el Nacional 73 se contaron con varios jugadores de gran reputación.

Entre ellos, Luis Darío Felman (campeón del mundo con Boca en 1977), el español Ramón Cabrero (ex Lanús y Atlético de Madrid), Eduardo Méndez (de posterior paso por Independiente de Rivadavia) y el mismísimo Víctor Legrotaglie, una verdadera leyenda del fútbol mendocino.

Independiente concluyó décimo en la Zona B, producto de cinco triunfos, tres empates, siete derrotas, 21 goles a favor y 27 goles en contra. Los dos éxitos resonantes se consumaron por 1-0 versus Boca (gol de Juan Carlos Ibañez) y 2-1 versus el Independiente de Avellaneda que ese año ganaría la Intercontinental, con sendas anotaciones de Ibañez y Carlos Secundino Benítez.

En el Nacional 1977 terminó tercero en la Zona con un palmarés de 6-5-3, con 24 goles a favor y 20 en contra; en 1979 quedó sexto en la Zona C, con 3-5-6, con 13 goles a favor y 20 en contra; en 1980 finalizó séptimo en la Zona D, con 0-5-9, con 8 goles a favor y 31 en contra y en su última participación, en 1982, cerró segundo en la Zona A, con 8-4-4, 28 goles a favor y 30 en contra.

En cuartos de final cayó por 1-0 en el global a manos de Ferro Carril Oeste campeón de Carlos Timoteo Griguol.

Fue, a todas luces, la mejor campaña de un equipo mendocino en los torneos nacionales, en la ocasión dirigido por Miguel Ángel "Cholo" Converti.

Otras estrellas que vistieron la camiseta azul de Sportivo Rivadavia Mendoza: el central Héctor Cúper (internacional argentino en el naciente ciclo de Carlos Salvador Bilardo), el lateral Julio Omar Pedernera (de paso por Quilmes, Platense, Rosario Central y Vélez) y el notable extremo Carlos Adolfo Ereros, campeón de América y subcampeón del mundo con Argentinos Juniors.

Ereros con dos goles y Antonio Mazza otros dos rubricaron el extraordinario 4-2 frente al River Plate de Alfredo Di Stéfano que terminaría quedándose con el Nacional del 82.

El total de las seis veces que Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza se entreveró con adversarios de Primera División arrojó un total de 90 partidos, de los cuales ganó 23, empató 30 y perdió 37. (Télam)