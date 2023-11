Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El último campeón, Unión Petroleros Privados superó en la Enrique Pino a El Cóndor por 2-0.

Por parte del fútbol de los barrios participan: Camioneros, Deportivo Villareal, Unión Petroleros Privados, Güemes, Racing, Deportivo Cristal, Belgrano, Lamadrid, Desamparados y San Antonio. Mientras del fútbol federado lo jugarán: Escorpion FC, Hispano, Atlético Boxing Club, Estudiantes RG, Boca de Río Gallegos y Unión Santacruceña.

Resultados

El primer partido de la jornada se disputó en la cancha de Boca de Río Gallegos. El “Xeneize” recibió a Desamparados en un partido bastante parejo. Fue 2-1 a favor de los locales frente al equipo del fútbol barrial.

Luego, Estudiantes RG superó ampliamente a Lamadrid en la cancha del Boxing Club. El “León“, con físico, pasó por arriba al club del fútbol de los barrios. Fue 2-0 frente al “Funebrero“.

El Atlético Boxing Club se enfrentó a Belgrano en el partido más interesante de la jornada, y no decepcionaron. El resultado en los 90 minutos fue un 1-1 apretado, el “León” ganaba el partido, pero el “albiverde”, en los últimos minutos, lo empató y desde el punto de penal estuvo más acertado, por lo que avanzó a la siguiente ronda.

En el último partido, UPP venció a Villarreal por 2-0 en el Emilio “Pichón” Guatti.

Encuentros

Hoy se enfrentarán en la Enrique Pino, San Antonio vs. Unión Santacruceña y Racing RG vs. Cristal. En la Nora Vera, Camioneros vs. Escorpion FC. e Hispano Americano vs. Martín Güemes.