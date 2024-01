El clásico entre Barcelona-Real Madrid se roba protagonismo en la Euroliga

El clásico español entre Barcelona y Real Madrid, ambos clubes con participación argentina, se disputará mañana y concentra el protagonismo en la 18va. fecha de la Euroliga de básquetbol.

El encuentro se desarrollará en el Palau Blaugrana, a partir de las 21.00 hora local (17.00 de Argentina).

Barcelona, que ocupa la tercera posición de la tabla con una marca 11-6, contará con el concurso del escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola, que acumula una media de 14,2 tantos; 5,3 asistencias y 2 rebotes por partido en lo que va del certamen continental.

Real Madrid, cómodo líder con un registro 16-1, tendrá en sus filas al base cordobés Facundo Campazzo, quien exhibe un promedio de 11,6 unidades; 7 pases gol y 2,8 rebotes por cotejo en el quinteto "merengue".

El alero santiagueño Gabriel Deck (ex Oklahoma City Thunder de la NBA) no será parte de la delegación del DT Chus Mateo, al igual que Rudy Fernández y el croata Mario Hezonja, pues ninguno de los tres se recuperó satisfactoriamente de sendas molestias físicas que los aquejan.

Además, Bayern Munich, con la presencia del perimetral cordobés Leandro Bolmaro (ex Utah Jazz), visitará en Italia al escolta Virtus Bologna (12-5), desde las 16.30 hora argentina.

Mientras que Panathinaikos, de Grecia, con la intervención del base marplatense Luca Vildoza (ex Milwaukee Bucks), irá hasta el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria para toparse con el Baskonia vasco.

(Télam)