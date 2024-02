El clásico rosarino que empieza a jugarse en la ciudad una semana antes

El clásico entre Newell's y Central a jugarse el domingo por la séptima fecha de la Copa de la Liga ingresó hoy en su recta final en cuanto a la conformación de los equipos, aunque en Rosario se está jugando durante toda la semana, en cada conversación y en los bares de la ciudad que visitan los hinchas de uno y otro.

En ese contexto, si bien en la fecha de clásicos que habrá el fin de semana la mayor atención a nivel nacional se la llevará el Superclásico entre River y Boca, en Rosario lo único que importa es "Ñuls" y Central, y cada DT comenzó a definir su formación para el desafío que paralizará a la ciudad el domingo en el Parque de la Independencia.

En ese sentido, por el lado de "Ñuls" se buscará una victoria de local en el clásico que no obtiene desde hace 16 años, cuando ganó en el estadio Coloso Marcelo Bielsa por el Torneo Apertura 2008, con un gol de penal del Flaco Schiavi.

El gran dilema a resolver por el DT "Leproso", el uruguayo Mauricio Larriera, es reemplazar a Ever Banega, expulsado en la fecha anterior ante Estudiantes de La Plata luego de una fuerte infracción sobre Santiago Ascacíbar que mereció intervención del VAR antes de que el árbitro le mostrara la tarjeta roja.

El capitán de "Ñuls", nacido en el barrio Tablada en el sudeste rosarino, "el Ever" como lo llamaban en la zona de la pileta del Parque del Mercado donde asistía cada verano con su barra de amigos, es un jugador exquisito con la pelota, que casi no pega, pero que reincidió en la derrota ante el "Pincha" con una falta similar a la que también le había ocasionado la expulsión hace dos meses en Arabia Saudita.

Así el 7 de diciembre del año pasado el entonces volante de Al-Shabab de Arabia Saudita le entró desde atrás a un rival de Al-Ettifaq cuando empataron sin goles por la fecha 16 de la Saudi Pro League y el árbitro argentino Fernando Rapallini lo amonestó, pero como contra Estudiantes el VAR lo llamó, el juez revisó la jugada y finalmente anuló la amarilla y lo expulsó directamente.

En lugar de Banega podría ingresar Julián Fernández, con mayores chances, o también Guillermo Balzi, eso lo definirá Larriera posiblemente este viernes.

El resto sería el mismo equipo de "Ñuls" que pasó en apenas dos partidos de ser junto a Godoy Cruz la sensación del fútbol argentino, con cuatro partidos ganados de los cuatro jugados, a perder los dos últimos encuentros, en los que sufrió seis tantos y no pudo convertir.

Es decir que una probable de "La Lepra" sería con Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Angelo Martino; Franco Díaz, Francisco González, Julián Fernández o Guillermo Balzi y Rodrigo Fernández; Juan Ignacio Ramírez y Brian Aguirre.

Por el lado de Central, dirigido por el histórico Miguel Ángel Russo, se recuperó la sonrisa luego de haberle ganado en la fecha pasada a Gimnasia y Esgrima La Plata (2-1), ya que el inicio del torneo no había sido alentador para un equipo que viene de ser campeón en diciembre pasado.

El "Canalla" empató como visitantes con Atlético Tucumán y de local con Banfield, fue goleado en Córdoba por Talleres (4-1) y también perdió con Independiente en Avellaneda, en el medio un triunfo ajustado sobre Independiente Rivadavia (1-0) en San Nicolás.

En el último partido ante Gimnasia, Russo realizó varias modificaciones y se encontró con un gran rendimiento en Jonatan Gómez, quien regresó al club en el que inició su carrera procedente de Racing Club.

Central tiene dos caras. Por un lado está invicto en 31 partidos como local -a sólo dos del récord del equipo de Carlos Timoteo Griguol entre 1973 y 1975) y por otro apenas ganó tres veces de visitante (se toma también el período de seis partidos que dirigió Carlos Tevez), siendo que el domingo deberá visitar el Parque de la Independencia.

No obstante, el dato estadístico que entusiasma a Central es que Miguel Russo se mantiene invicto en los clásicos, no perdió jamás.

En cuanto a lo futbolístico, ante Gimnasia Russo encontró a un jugador que puede ser importante como Jonatan Gómez, a quien lo puso por primera vez como titular desde que regresó al club en el último mercado de pases.

"Cuando entré a la cancha me temblaba todo, me sentí como cuando tenía 18 años, pero cuando toqué la primera pelota me olvidé de todo", confesó Gómez, nacido e identificado con Central.

El resto del equipo que Russo ensaya en el country de Arroyo Seco podría tener una variante táctica si el DT decide retomar la línea de cinco defensores, en ese caso ingresaría Juan Cruz Komar y saldría un delantero, Tobías Cervera o Luca Martínez Dupuy.

También podría mantener la línea de cuatro y sacar a Cervera para que ingrese el colombiano Jaminton Campaz, figura en el título y ahora suplente, pero una carta de desequilibrio para el equipo.

Es decir que una probable de Central incluiría a Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Elías Ocampos, Kevin Ortíz, Jonathan Gómez e Ignacio Malcorra; Ariel Cervera o Jaminton Campaz o Juan Cruz Komar y Luca Martínez Dupuy.

El clásico rosarino se jugará el domingo desde las 19.45 con televisación de TNT Sports y arbitraje de Hernán Mastrángelo. (Télam)