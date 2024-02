El clásico rosarino será custodiado por más de 600 efectivos policiales

El clásico rosarino entre Newell's Old Boys y Central, el domingo en el estadio Marcelo Bielsa por la séptima fecha de la Copa de la Liga, será custodiado por 645 policías, informó hoy el ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Además de los efectivos dispuestos para el Coloso del Parque Independencia, se reforzará el patrullaje ordinario en la ciudad, por lo que se totalizarán entre 1.200 y 1.500 policías.

Los detalles del operativo para el clásico se conocieron tras la reunión de trabajo entre funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y responsables de ambos clubes, realizada hoy en la sede de gobierno local.

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, indicó: "Se planteó un operativo de cancha donde se va a trabajar con 645 policías que estarán en las inmediaciones y que también incluye el traslado de las delegaciones”.

“Pero después va a haber un extendido en distintos puntos de la ciudad y en zonas más calientes donde no nos podemos relajar y lo vamos a seguir monitoreando, por lo que en total el despliegue será de entre 1.200 y 1.500 efectivos en calle”, precisó.

El funcionario añadió: “Queremos hacerle llegar un mensaje al hincha rosarino y al vecino: por un partido de fútbol no se resiente la seguridad pública, todo este personal que se convoca es personal de franco de servicio”.

“Va a haber más patrullaje porque al ordinario se le va a sumar la cantidad de policías que habrá en inmediaciones del estadio y se le va a sumar el recargo para los puntos calientes”, enfatizó.

Tras apuntar que las puertas del estadio se abrirán “tres horas antes del partido”, le pidió a la gente que "no llegue sobre la hora, para que la entrada se pueda realizar con normalidad teniendo en cuenta los anillos de seguridad que deben pasar”.

En tanto el jefe de la Unidad Regional, Daniel Acosta, señaló que habrá refuerzos en patrullajes “durante todo el día, antes y después del evento, en posibles festejos, sedes de ambos clubes, tiendas oficiales, inmediaciones de sendos estadios y monumento” Nacional a la Bandera. (Télam)