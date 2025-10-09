Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Atlético de Puerto San Julián ha cumplido nada menos que 87 años de vida en el deporte de su localidad y en la provincia de Santa Cruz, habiendo nacido el 8 de octubre de 1938 y formando parte desde siempre en la actividad deportiva.

Su primera incursión fue en el fútbol y aún hoy lo sigue siendo, integrando la Liga de Fútbol Centro y jugando todos sus campeonatos, a tal punto de haber obtenido considerables premios y reconocimientos, habiendo sido campeón de la liga en 1978, en 1988 y en el 2008 cumpliendo roles de singular importancia en el deporte de la región.

Conocido como el club de “La Cascada”, posee una cancha de fútbol de césped natural y una activa práctica del fútbol en todos los niveles y en todas las categorías desde los mas pequeños hasta la primera división, a tal punto que ha sido integrado al Torneo Regional Amateur de este año por lo que su primer encuentro será contra Independiente de Puerto San Julián el próximo 19 de octubre, abriendo la zona 4 de la Región Patagonia, junto a su vecino Independiente, a Nocheros de Caleta Olivia y a UPP (Unión Petroleros Privados) de Río Gallegos.

A pocos días de su cumpleaños 87, la institución asume la tremenda responsabilidad de representar a su localidad y a sus socios nada menos que en el torneo Regional Amateur de este año.