Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Deportivo Las Heras cumplió sus primeros 90 años, habiendo sido fundado el 8 de septiembre de 1935, época en la que Las Heras contaba solo con 1200 habitantes, gracias al esfuerzo de un grupo de vecinos que le dio forma a la entidad que a través de los años ha logrado un lugar importante en el deporte de la zona norte santacruceña.

Los mas memoriosos vecinos recuerdan muchos logros obtenidos como los récord registrados en 1948 en Comodoro Rivadavia con los colores del club, los que se mantuvieron durante 24 años y el incesante trabajo de los equipos de fútbol por esos años, mas la incorporación del club a la Liga de Fútbol Norte con sede en Caleta Olivia y el primer título de la temporada 1981/ 1982, sumado al primer regional disputado en 1983.

Muchas dificultades a lo largo del tiempo hicieron que por ejemplo el “Depo” no jugara la liga en los 90 para disputar únicamente la Liga Independiente de los barrio fundamentalmente por razones de carácter económico, pero con un retorno mas que saludable al fútbol federado a posteriori, donde tuvieron también otros problemas como la pandemia bajo la presidencia de Daniela Alonso quien supo llevar la institución adelante a pesar de los inconvenientes.

Hoy se recuerdan los primeros equipos de básquetbol, el atletismo e incluso los concursos de teatro que le dieron mucha vida social en los primeros años, aunque hoy la actividad deportiva es superlativa y moviliza toda la vida del club y de sus asociados, quienes festejan con respeto sus primeros 90 años de vida.