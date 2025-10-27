Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Deportivo Huracán de Gobernador Gregores cumplió 92 años precisamente el 26 de octubre, pero como se produjo el acto eleccionario, no pudo festejar en tiempo y forma, aunque sí realizaron el reconocimiento el día 25 con sus socios y amigos.

Huracán tiene su nombre debido a que los socios fundadores lo impusieron debido al viento que permanentemente cruza el campo de juego, aunque en realidad tomaro0n hasta los colores de la entidad (rojo y blanco) de Parque Patricios incluido el globo que sirvió para adornar el escudo.

Integrante de la liga Centro de fútbol hoy lo practica en femenino y masculino habiendo sido la única entidad de esa Liga en participar en el torneo Argentino B del Consejo Federal, oportunidad en que fue eliminado por Boca Río Gallegos pero que jugó con entusiasmo y coraje en dicho torneo.

Formador de jóvenes en la práctica deportiva, es una de las instituciones mas antiguas de la localidad y de la zona centro provincial, por lo que cuenta con una raigambre histórica de grandes proporciones y con una historia que corre paralela a la de Gobernador Gregores durante muchos años.