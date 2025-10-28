Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una de las instituciones mas reconocidas en el fútbol de la ciudad es el Club Independiente, nacido de las mismas filas de quienes componían hace ya muchos años el Club Chile, y que derivaron en una nueva entidad el 30 de octubre de 1967, gracias al impulso de varios de sus allegados pero principalmente de Gumersindo Pacheco, quien fuera el líder por muchos años de la institución.

Casi inmediatamente después de su creación, ingresaron en la liga de fútbol y comenzaron a marcar un rumbo más que importante en el medio, logrando a través de los años cinco torneos locales y un sinfín de premios, rodeados de socios que fueron fundamentales en su desarrollo.

Tal es el caso del mismo Gumersindo Pacheco y del recordado “Gordo” Hernández, con un equipo de fútbol que marcó épocas con “Tocoto” Di Tomaso en el arco, con Javier Aguila como figura, con “Corica” Mansilla, Cacho Guerrero y tantos otros que poblaron las filas de la entidad.

Sumado a todos ellos, el recuerdo imborrable de José Benigno “Flecha” Vera dirigiendo las divisiones infantiles, la construcción del edificio de la sede social donde incluso en la época de crecimiento se instaló hasta una cancha de Padel y el gimnasio en el piso superior.

Todo lo que con amor y pasión de club construyeron los hombres que estuvieron al frente de la entidad por muchos años, deja como saldo una entidad totalmente integrada a la sociedad, dirigida hoy por gente joven encabezada por el presidente Matías Ripoll, con muchas ganas de seguir hacia adelante.

Hoy, con el fútbol de inferiores, con vóley, con maxibásquetbol, con el karate integrado hace poco y con todas las ganas del mundo, la dirigencia de Independiente mira hacia adelante con el coraje y la decisión de los grandes impulsos a 58 años de haber nacido.