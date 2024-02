El "Colo" Barco continúa con su puesta a punto para el debut en Brighton And Hove

El defensor argentino Valentín "Colo" Barco continúa con su puesta a punto desde lo físico para concretar su debut en Brighton And Hove, en la previa del partido ante Everton por la 26ta. fecha de la Premier League, a disputarse el próximo sábado.

"¡Acomodándose muy bien!", publicó hoy Brighton And Hove en redes sociales sobre una imagen del "Colo" Barco durante el último entrenamiento.

Brighton también subió un video exclusivo con los movimientos del ex jugador de Boca Juniors, quien se sumó al plantel esta semana y trabajó junto con el ex Rosario Central Facundo Buonanotte.

Barco, integrante del seleccionado argentino Sub-23 que logró la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024, buscará ser parte de los convocados para el compromiso ante Everton o de lo contrario ante Wolverhampton, el próximo miércoles, por la quinta ronda de la FA Cup. (Télam)