El colombiano Rafael Borré descartó su regreso a River tras aceptar la oferta de Inter de Brasil

El colombiano Rafael Santos Borré aceptó hoy la oferta de Inter de Brasil y de esa manera se frustró su regreso a River Plate, que continúa en la búsqueda de un delantero para reforzar el ataque del equipo dirigido por Martín Demichelis.

"Borré se decidió por la oferta de Inter", afirmó el exvolante e integrante de la secretaría técnica del club Leonardo Ponzio a TyC Sports.

Inter compró el pase de Borré al Eintracht Frankfurt de Alemania y además le ofreció un contrato por tres temporadas con números imposibles de empardar por River: "No había problema de comprarle el pase a Eintracht Frankfurt, pero tenía una oferta del Inter y decidió, por lo que nos comunicó, optar por esa", admitió Ponzio, quien acompaña al plantel en Estados Unidos, durante los trabajos de pretemporada.

"Hay algunas cuestiones que son inevitables e inalcanzables a la vez porque competís con países que están mejores económicamente", señaló el exvolante de River.

Borré, de 28 años, jugó la última temporada a préstamo en Werder Bremen de Alemania. El goleador colombiano, de paso exitoso en River con Marcelo Gallardo como entrenador, busca mayor rodaje para el 2024 y apuntó al fútbol sudamericano.

El club de Núñez sufrió otra decepción ante Inter que semanas atrás acordó la incorporación del santafesino Lucas Alario, campeón con River en la Copa Libertadores 2015.

Con este panorama, el atacante José López (ex Lanús) queda como última alternativa para River, en su intento por reemplazar al venezolano Salomón Rondón, aunque la operación con Palmeiras de Brasil no será nada sencilla.

"José López está en un equipo que compite a la misma altura que nosotros. No sé si más caro o barato, pero es una negociación que, llegado el caso, llevará su tiempo porque no es fácil sacarle un jugador a un equipo brasileño", apuntó Ponzio.

A su vez, Ponzio señaló que River no mantuvo negociaciones por el defensor Leonardo Godoy, el lateral uruguayo Agustín Sant’Anna y el volante Fernando Redondo.

River sólo incorporó al joven volante uruguayo Nicolás Fonseca, en una negociación que concretó a mediados del año pasado, y enumeró varias bajas en el plantel: Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Rondón, Bruno Zuculini, Matías Suárez, entre otros.

