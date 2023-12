El comisionado de la MLS asegura que con Messi la temporada 2023 fue la más exitosa

El comisionado de la liga estadounidense de fútbol (MLS), Don Garber aseguró hoy que la temporada 2023 fue la más exitosa en la historia porque los "ojos del mundo están en ella por la presencia de Lionel Messi".

"La temporada 2023 fue la más exitosa de la MLS. Messi está jugando en nuestra liga y no somos parte de la conversación global sobre deportes, sino una de las historias más importantes del mundo. Los ojos del mundo están ahora puestos en la MLS porque el mejor jugador que jamás haya jugado este deporte está aquí". indicó Garber según Mundo deportivo.

El campeón mundial se desempeña en el Inter de Miami y ayudó a la franquicia a obtener la Leagues Cup, el primer trofeo en los cuatro años de historia del equipo.

Messi ayudó a la MLS a establecer un récord de asistencia total en una temporada, con casi 11 millones de aficionados y la liga también logró una nueva asociación de medios con Apple, que es un acuerdo de 10 años por valor de 2.500 millones de dólares.

Por otra parte, el dirigente anunció que la liga "no tiene planes" de cambiar ninguna de las reglas actuales. Los equipos seguirán teniendo tres plazas para "jugadores designados", aquellos que sobrepasan el límite salarial, y Garber no está interesado en aumentar el límite a cuatro.

Tampoco hay planes para que la MLS se expanda más allá de 30 clubes, el 30mo. equipo será San Diego cuando se una para la temporada 2025. (Télam)