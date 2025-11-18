Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como para evitar cualquier tipo de especulaciones con referencia a resultados, toda vez que la clasificación a la segunda ronda no solo se cuenta para los ganadores de zona sino también para quienes queden segundos, el Consejo Federal determinó que todos los partidos se jueguen el mismo día y a la misma hora.

Los partidos de la última fecha entre Esperanza y Boxing, Escorpión y Bancruz, , Atlético y UPP, Newbery y Camioneros CO, y Ece con la CAI, se jugarán todos el domingo a las 16 horas, por lo que nadie podrá saber como terminan sus eventuales adversarios o quienes podrán ser en la fase siguiente para los que clasifiquen.

Esta curiosa medida evita la idea de calcular en favor o en contra lo que es mas que interesante porque detrás de cada arco se estarán preguntando en cada partido, como irán sus posibles adversarios.

Sumado a ello en la zona local se presenta una situación de paridad casi extrema, donde en la punta se encuentra Bancruz con 10 puntos seguido de Boxing Club con la misma cantidad y solo se diferencian porque los bancarios tienen por ahora un gol mas a favor, mientras que Escorpión está tercero con 7 puntos, pero de ganar el domingo se pondría a tiro de los otros dos.

La realidad muestra que los dos encuentros del domingo serán fundamentales para saber quienes y como, porque Boxing Club viajará a El Calafate para jugar con Esperanza con la alternativa de ganar o ganar, porque siendo así podría acceder al primer lugar siempre y cuando Bancruz que juga con escorpión empate o el que gane le podría dar la clasificación a los albiverdes.

Esto viene a cuento porque haciendo los cálculos como si fuéramos profesionales de los números, el Atlético Boxing Club tiene que ganar o ganar, toda vez que empatando o perdiendo podría quedar afuera si es que Escorpión le gana a Bancruz, dado que los de Padín tienen dos goles mas a favor y de empatar en la tabla quedarían adelante.

De ganar Bancruz el Boxing Club quedaría segundo con mas tranquilidad, pero le convendría sumar para quedar mejor parado entre los 8 mejores segundos de los grupos de cuatro equipos, que son los que jugarán la segunda ronda, por lo que esto que algunos ven como un gran barullo, está clarito para otros.

Con la idea de hacerlo difícil los del CF se exprimieron la cabeza para armar un torneo que puede tener a ésta altura muchas variantes, aunque lo mas saludable para los del Boxing Club sería que ganaran en El Calafate y ganara Bancruz porque estarían los dos clasificados, y de allí la importancia que tiene el partido entre los bancarios y los escorpiones, invitados a definir una zona que por ahora no tiene ganador neto.

Para poner otro condimento en este reinado de la especulación y sin bola de cristal, en la fecha en que se enfrentaron de ida, Boxing Club le ganó a Esperanza 3 a 1 y por su parte Bancruz hizo lo propio ganándole a Escorpión 1 a 0 y de repetirse estos resultados de la misma forma, ambos quedarían con 13 puntos, con seis partidos jugados, con 4 ganados, con 1 empatado y uno perdido y con 10 goles a favor y 6 en contra para cada uno, mas parejo imposible, lo que se definiría a favor del los bancarios por los dos encuentros jugados entre ambos.

Lindo “intringulis” del fin de semana, mientras que por otro lado si bien UPP todavía tiene chances, tendría que ganarle al Atlético el domingo para ver como queda la zona y podría entrar como segundo, complicado esfuerzo que deberá realizar para ver sus posibilidades en el paso siguiente, porque sino queda afuera.

Algunos ya están clasificados en el primer lugar en la región patagónica y pasan derecho a la tercera fase, tal el caso de J.J.Moreno de Madryn o de Estudiantes unidos de Bariloche o Alianza de Cutral Co y Camioneros de Río Grande, a quienes el primer lugar de sus zonas no se los saca nadie, por lo que miran de arriba como se “matan” los que pretenden estar a la misma altura, por eso el domingo a las 16 horas, se definen muchas cosas.