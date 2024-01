"El día que me tenga que ir, lo sabrán por mí y no por la prensa", afirmó Benedetto

El delantero de Boca Juniors Darío Benedetto salió al cruce de versiones referidas a su salida del club en el corto plazo y afirmó que cuando decida retirarse de la institución xeneize se sabrá por él y no por la prensa.

“El día que yo me tenga que ir tengo la personalidad suficiente, no necesito que nadie salga a hablar por mí, lo voy a decir yo. No hay nada, es la realidad. El día que haya algo y tome esa decisión, lo sabrán por mí y no por parte de la prensa", dijo el exjugador del Elche, de España, y Olympique de Marsella, de Francia.

En tanto, sobre lo que representó el triunfo 2-1 sobre Talleres, anoche en el estadio Mario Kempes de Córdoba, el atacante dijo sentirse "contento por otra victoria".

"Es bueno terminar la pretemporada con un triunfo. Hicimos una buena preparación y ahora a esperar el inicio del campeonato. Vemos un cuerpo técnico con mucho sacrificio, ganas de trabajar y de mejorar día a día. Estamos agarrando la idea rápidamente, es muy claro en lo que quiere”, expresó el “Pipa” Benedetto, en relación a la tarea que despliega el DT Diego Martínez.

“Estamos todos para sumar. Uno quiere jugar, pero desde el lugar que me toque, hay que ser positivo para el grupo. De mi parte, a disposición del cuerpo técnico, sea titular, suplente o apoyar desde afuera, siempre siendo positivo. Hice una gran pretemporada y ojalá pueda tener más minutos", cerró el goleador.

Por su parte, el defensor Nicolás Figal, que le dio la victoria a Boca marcando el segundo gol, expresó que le "da igual jugar de seis o de dos, donde me necesite Diego (Martínez), voy a estar".

"Lo he hecho en ambos lados, donde me pida él, lo voy a hacer. Las sensaciones son de que nos medimos con un equipo muy bueno, sabíamos que nos iba a generar intensidad, mantenernos concentrados. Fue de ida y vuelta, por suerte pudimos sacarlo adelante. Sirve para la confianza, cuando se gana, siempre uno se pone contento", expresó el exjugador de Independiente.

“El partido con Gimnasia y Tiro en Salta (triunfo por 1-0) nos fuimos conformes en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo con cancha pesada y en pretemporada dura sentimos el cansancio. Hoy con esta cancha que es muy buena, pudimos mostrar el juego que pretende Diego (Martínez)", cerró Figal.

(Télam)