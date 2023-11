El defensor Matías Fernández, convocado por Berizzo en Chile, fue denunciado por violencia de género

El defensor Matías Fernández Cordero, integrante de la convocatoria de Eduardo Berizzo en la selección de Chile para jugar la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, fue denunciado por violencia de género contra su ex pareja.

El jugador de Independiente del Valle de Ecuador fue acusado de agredir física y verbalmente a la madre de su hija, quien presentó la denuncia en la Segunda Comisaría de Placilla de Peñuelas, Valparaíso, y dejó constancia de las lesiones.

"A las 22:30 de anoche (domingo) una mujer se acercó a manifestar que había sido agredida por el padre de su hija, indicando que recibió lesiones en la zona del abdomen", aseguró el capitán Stephan Stewart, de la subcomisaría de Peñuelas.

Además, según detalla el parte de Carabineros, Fernández Cordero se presentó en el domicilio de su ex pareja, donde habrían ocurrido los hechos calificados como lesiones leves en el contexto de la violencia de género.

El mismo comunicado compartido con los medios locales, explica que, en medio de una discusión, el defensor tomó a la mujer con violencia de su abdomen, la empujó y le provocó lesiones en la zona.

Tras la denuncia, funcionarios policiales aseguraron que hasta el momento el paradero de Fernández, de 28 años, es desconocido. El jugador debía presentarse este lunes por la tarde en los entrenamientos de la "Roja" en Juan Pinto Durán, Santiago, para preparar el partido ante Paraguay, que se disputará este jueves.

Si bien aún no fue anunciado oficialmente, el defensor sería excluido de la convocatoria de Berizzo. (Télam)