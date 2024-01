El delantero argentino Alario llegó a un acuerdo con Inter de Brasil, que también van por Borré

El delantero argentino Lucas Alario, cuyo pase pertenece al Eintracht Frankfurt alemán, llegó a un acuerdo y firmará contrato en los próximos días con Internacional de Porto Alegre, de Brasil, según confirmó el apoderado del exgoleador de River a la prensa brasileña.

Alario, de 31 años, ex Colón y River, firmará un contrato de dos años con el equipo que dirige el argentino Eduardo "Chacho" Coudet, de acuerdo a lo adelantado por el apoderado Pedro Aldave a Globo Esporte.

Alario tiene contrato con el Eintracht hasta 2025 y en Inter aguardan que antes del fin de semana el jugador ya esté en Porto Alegre firmando la documentación.

Pero Inter no se conforma sólo con Alario y también va por el colombiano Rafael Santos Borré.

El goleador de 28 años, también ex River, pertenece al Eintracht Frankfurt, quien lo tiene cedido a préstamo al Werder Bremen.

Tanto Alario como Borré son añorados por Inter desde hace mucho tiempo. A principios del año pasado, el presidente Alessandro Barcellos los vio personalmente en Alemania pero no tuvo respuesta a la hora de intentar contratarlos, situación que hoy cambió. (Télam)